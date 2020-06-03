2020-06-03T11:05:46+03:00
Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре под Рославлем

Спасатели успели эвакуировать женщину
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Пенсионер погиб при пожаре под Рославлем. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Пенсионер погиб при пожаре под Рославлем. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Пенсионер погиб при пожаре под Рославлем, сообщает пресс-служба МЧС по региону. ЧП произошло в деревне Малые Кириллы около 02.00 3 июня.

По словам сотрудников пресс-службы, спасателям удалось вывести женщину, которая просила о помощи на втором этаже жилого дома. Пенсионер находился на мансардном этаже и из-за быстрого распространения огня эвакуировать его из помещения не удалось.

В результате пожара мансарда уничтожена, а жилая постройка выгорела на значительной площади. Предполагается, что к ЧП могла провести неисправная проводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24