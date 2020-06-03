Пенсионер погиб при пожаре под Рославлем
Спасатели успели эвакуировать женщину
Пенсионер погиб при пожаре под Рославлем. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Пенсионер погиб при пожаре под Рославлем, сообщает пресс-служба МЧС по региону. ЧП произошло в деревне Малые Кириллы около 02.00 3 июня.
По словам сотрудников пресс-службы, спасателям удалось вывести женщину, которая просила о помощи на втором этаже жилого дома. Пенсионер находился на мансардном этаже и из-за быстрого распространения огня эвакуировать его из помещения не удалось.
В результате пожара мансарда уничтожена, а жилая постройка выгорела на значительной площади. Предполагается, что к ЧП могла провести неисправная проводка.
ИСТОЧНИК KP.RU