Зарплаты в период пандемии

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:50:40+03:00

Те, кому приходится временно не работать в период борьбы с коронавирусом или перейти на «удаленку», не должны пострадать финансово. Фото: pixabay.com.

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Трудовое законодательство в период пандемии должно соблюдаться, а сотрудники предприятий, работа которых приостановлена, не должны остаться без зарплаты. Как соблюдаются эти требования, обсудили на совещании в администрации Смоленской области.

На что жалуются?

Рабочая встреча прошла под руководством губернатора Алексея Островского в формате видеоконференц-связи.В обсуждении приняли участие профильные вице-губернаторы, прокурор Смоленской области Сергей Карапетян, а также руководители других заинтересованных ведомств.

- Мы собрались на это видеоселекторное совещание для того, чтобы обсудить крайне важную тему – речь идёт о соблюдении трудового законодательства в вопросах оплаты труда работникам предприятий, деятельность которых приостановлена, - сказал, открывая совещание, губернатор. - Нашей безусловной задачей является выполнение поручений президента в части того, чтобы ни один сотрудник неработающих предприятий, приостановивших свою деятельность в период действия ограничительных мероприятий, не пострадал в финансовом плане, и чтобы все в полном объёме получали положенную заработную плату. Я хотел бы в первую очередь услышать вашу оценку, Алексей Александрович (Казменков, руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Смоленской области), как у нас в регионе, по мнению Государственной инспекции труда, выполняются поручения президента и мои указания на этот счёт.

Инспекция труда, по словам её руководителя, с 21 марта проводит мониторинг обращений граждан, касающихся нарушений трудовых прав в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

- По состоянию на 12 мая поступило 737 заявлений, из них 175 касаются соблюдения работодателями трудовых прав работников в период действия указов президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и указа губернатора Смоленской области «О введении режима повышенной готовности», - рассказал Алексей Казменков. - Зафиксировано 174 обращения по вопросам оплаты труда работников и пять жалоб, связанных с незаконным увольнением. По результатам рассмотрения поступившей информации сотрудниками инспекции проведены 94 проверки, работодателям выдано 57 обязательных для исполнения предписаний. Хочу отметить, что большая часть обращений связана именно с оплатой труда сотрудников предприятий и организаций в период действия названных мною указов. Нами выявлен факт невыплаты заработной платы 107 работникам одного из предприятий в общей сумме 1 млн 55 тыс. руб. Работодателю выдано обязательное для исполнения предписание, в соответствии с которым он должен произвести выплату заработной платы в 15-дневный срок.

Долг платежом красен?

Также на совещании рассмотрели вопрос ликвидации уже существующей в регионе задолженности по заработной плате и предупреждения её роста.

- На сегодняшний день задолженность составляет 39 млн 693 тыс. руб., - проинформировал Казменков. - В числе организаций, которые демонстрируют негативную динамику, ООО «ИЦ Электролуч» с суммой долга 18 млн 280 тыс. руб. К сожалению, ситуация на предприятии в лучшую сторону пока не меняется.

Отдельно главный госинспектор труда региона коснулся вопроса о предлагаемых мерах по обеспечению своевременной оплаты труда работников в период ограничительных мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом:

- Считаю необходимым рекомендовать работодателям региона, деятельность которых приостанавливается либо ограничивается в рамках действия указа «О введении режима повышенной готовности», в целях соблюдения трудового законодательства и недопущения задержек выплаты заработной платы предусмотреть возможность надлежащей организации работы сотрудников, ответственных за своевременное начисление и выплату зарплаты, в том числе, тех, кто трудится дистанционно. При этом следует соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Минздрава России и Роспотребнадзора.

Также при расчёте суммы заработной платы, сохраняемой за работниками в период приостановления или ограничения их деятельности, важно руководствоваться рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ, согласно которым размер оплаты труда должен соответствовать тому, который сотрудник получил бы, если бы полностью отработал установленную норму рабочего времени.

Кроме этого, в соответствии с указом Президента РФ работодателям, в частности, руководителям дошкольных образовательных учреждений и стационарных организаций социального обслуживания граждан необходимо сохранить оплату труда сотрудников, не привлекаемых к работе в период действия ограничительных мер.

Проверки на паузе

О результатах проверок своего ведомства рассказал прокурор Смоленской области Сергей Карапетян:

- Поскольку вопрос согласования проверок в условиях распространения коронавирусной инфекции был пересмотрен на законодательном уровне и является одним из актуальнейших в настоящее время, прокуратура области подготовила и направила всем контролирующим и надзирающим органам письмо о дальнейшей организации работы.Органами прокуратуры согласовано более 1,5 тыс. решений органов государственного контроля (надзора) об исключении из планов мероприятий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций.Основаниями для проведения внеплановых проверок являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы их причинения, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Внеплановые проверки проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи. Выезд должностных лиц органов контроля допускается только в тех случаях, когда они согласованы с органами прокуратуры.

Прокурор Смоленской области подчеркнул, что с учётом складывающейся в области эпидемиологической и экономической ситуации необходимо обеспечить соблюдение требований законодательства относительно плановых проверок предприятий и организаций, а также внимательное отношение и индивидуальный подход к инициированию внеплановых проверок. Они должны рассматриваться как исключительные случаи, без которых установить подлежащие проверке обстоятельства не представляется возможным. При этом соблюдение законодательства в сфере оплаты труда остаётся одним из приоритетных направлений государственного контроля и прокурорского надзора.

Также прокуратура планирует обсудить с Госинспекцией труда озвученные на совещании случаи, когда работодатели отказываются предоставлять инспекции сведения и документы, свидетельствующие о задолженности по зарплате.

- Я разделяю вашу позицию, Сергей Эдуардович. Алексей Александрович (Казменков), прошу вас согласовать эти вопросы совместно с Сергеем Эдуардовичем (Карапетяном) и его подчинёнными в рабочем порядке. В первую очередь по предприятию «Электролуч» с учётом того, что проблемы с несвоевременной выплатой зарплаты на этом предприятии существуют на протяжении длительного времени. Необходимо уделить этому вопросу приоритетное внимание и держать меня в курсе ситуации и предпринимаемых мер, - резюмировал Алексей Островский.

ВАЖНО

Размер оплаты труда в период ограничений, вызванных угрозой распространения коронавируса, должен соответствовать тому, который сотрудник получил бы, если бы полностью отработал установленную норму времени.

ИСТОЧНИК KP.RU