2020-06-03T17:01:20+03:00
Общество

На улице Твардовского в Смоленске ограничат движение транспорта

С 4 по 14 июня у дома №12 будут ремонтировать теплосети
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
На улице Твардовского в Смоленске ограничат движение транспорта. Фото: pixabay.com.На улице Твардовского в Смоленске ограничат движение транспорта. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

С 4 по 14 июня у дома №12 на улице Твардовского в Смоленске ограничат движение транспорта. Временные дорожные знаки появятся в связи с проведением работ «Квадры». Автомобилистов просят заранее продумать пути объезда.

Также до 18 июня на время капитального ремонта перекрыт участок дороги в районе дома №1.

Читай также:

В Смоленске ограничат движение по Крестовоздвиженскому путепроводу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24