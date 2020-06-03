На улице Твардовского в Смоленске ограничат движение транспорта
С 4 по 14 июня у дома №12 будут ремонтировать теплосети
На улице Твардовского в Смоленске ограничат движение транспорта. Фото: pixabay.com.
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С 4 по 14 июня у дома №12 на улице Твардовского в Смоленске ограничат движение транспорта. Временные дорожные знаки появятся в связи с проведением работ «Квадры». Автомобилистов просят заранее продумать пути объезда.
Также до 18 июня на время капитального ремонта перекрыт участок дороги в районе дома №1.
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ИСТОЧНИК KP.RU