3 Июнь 2020 2020-06-03T17:01:20+03:00

На улице Твардовского в Смоленске ограничат движение транспорта. Фото: pixabay.com.

С 4 по 14 июня у дома №12 будут ремонтировать теплосети

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С 4 по 14 июня у дома №12 на улице Твардовского в Смоленске ограничат движение транспорта. Временные дорожные знаки появятся в связи с проведением работ «Квадры». Автомобилистов просят заранее продумать пути объезда.

Также до 18 июня на время капитального ремонта перекрыт участок дороги в районе дома №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU