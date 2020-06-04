2020-06-04T08:51:19+03:00
Общество

Смолян обяжут носить маски и перчатки в транспорте

Руководство «Автоколонны» отреагировало на жалобы жителей столицы региона о забитых людьми салонах трамваев
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян обяжут носить маски и перчатки в транспорте. Фото: из архива администрации Смоленска.Смолян обяжут носить маски и перчатки в транспорте. Фото: из архива администрации Смоленска.
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Смолян обяжут носить маски и перчатки в транспорте. Соответствующее заявление сделало руководство «Автоколонны 1308» накануне.

- С 3 июня вводится контроль за использованием масок и перчаток при нахождении в транспорте нашего предприятия! Обращаем внимание, что при игнорировании рекомендаций по использованию средств индивидуальной защиты вам может быть отказано в услуге по перевозке! – сообщил на своем сайте МУП.

Напомним, ранее смоляне пожаловались на переполненный транспорт в период самоизоляции. В часы-пик у пассажиров нет возможности соблюдать социальную дистанцию, так как транспорт «забит» людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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