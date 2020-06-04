4 Июнь 2020 2020-06-04T09:02:37+03:00

В Смоленске в мае родилось две двойни. Фото: pixabay.com.

В минувшем месяце на свет появились 240 новорожденных

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Сотрудники ЗАГС подсчитали сколько детей родилось мае 2020-го. В минувшем месяце родилось 240 новорожденных – 126 мальчиков и 114 девочек, из них две двойни.

Месяцем ранее – в апреле родилось 253 ребенка – 147 мальчиков и 106 девочек – среди которых 4 двойни.

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ИСТОЧНИК KP.RU