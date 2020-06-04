4 Июнь 2020 2020-06-04T09:22:22+03:00

24-летний Денис Трищенков три дня не выходит на связь с родными

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В Смоленске начались поиски молодого парня. 24-летний Денис Трищенков 1 июня ушел из дома в деревне Дуброво и до настоящего времени о нем ничего не известно.

В ПСО «Сальвар» отмечают, что молодой человек, приметы которого ниже, может иметь при себе палатку и спальный мешок.

В Смоленске начались поиски молодого парня. Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее в Смоленске искали ребенка: 13-летний мальчик сутки не давал о себе знать. К счастью, школьника нашли живым.

ИСТОЧНИК KP.RU