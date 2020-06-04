Смоленские медики могут получить льготную ипотеку
Смоленские медики могут получить льготную ипотеку, сообщает пресс-служба администрации региона. Для медработников процентная ставка снижена на 0,6 процента.
Льготный займ могут получить только те работники, которые включены в реестр банка, разработавшего предложение. Среди организаций - районные и областные больницы, стоматологии, госпитали, санатории и др. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 800 775-86-86 (звонок бесплатный).
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ИСТОЧНИК KP.RU