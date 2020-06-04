2020-06-04T10:51:40+03:00
Общество

2678 случая заражения обнаружили в Смоленской области

За сутки выявлено еще 142 больных
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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2536 случая заражения обнаружили в Смоленской области. Фото: pixabay.com.2536 случая заражения обнаружили в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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2678 случая заражения обнаружили в Смоленской области, сообщает данные на 4 июня столичный Оперативный штаб. За сутки выявлено еще 142 больных.

В то же время 940 человек смогли побороть инфекцию, 1697 предупреждены, что являются активными переносчиками вируса.

Ранее власти опубликовали обновленную карту с числом зараженных Сovid-19 в регионе. В лидерах Смоленск, где выявлено более 800 случаев, а также Вязьма и Ярцево (по 320 и 257).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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