Смоляне могут увидеть фильм к 75-летию Великой Победы

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:50:27+03:00

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В рамках празднования юбилея Великой Победы вниманию зрителей представлен документальный фильм «Память говорит...», в котором о своем боевом пути рассказывают непосредственные участники Великой Отечественной войны. Съемки киноленты прошли в 11 регионах Центрального федерального округа при содействии Палаты молодых законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Одними из главных героев фильма стали смоляне, ветераны войны Владимир Дмитриевич Савельев и Евгений Петрович Лычковский.

В ноябре 2019 года в Орловской области состоялся молодежный патриотический форум «Память говорит...», по итогам которого было принято решение о создании фильма о ветеранах Великой Отечественной войны.

С просьбой об оказании помощи в организации съемок в городе Смоленске к Секретарю регионального отделения «Единой России», председателю областной Думы Игорю Ляхову обратился председатель Орловского областного Совета депутатов Леонид Музалевский. Игорь Васильевич идею проекта поддержал. В марте этого года автор фильма – депутат Орловского облсовета Юлия Мальфанова посетила Смоленск и взяла интервью у смоленских ветеранов. К большому сожалению, к моменту выхода фильма Владимир Дмитриевич Савельев ушел из жизни, но его уникальные воспоминания вошли в картину.

«Никто не расскажет о войне лучше, чем те, кто видел ее своими глазами. Наши ветераны поделились своими воспоминаниями о том, как тяжело досталась Победа. Я не единожды общался с каждым из них. Недавно Смоленщина понесла большую утрату – не стало истинного патриота Родины, ветерана Владимира Дмитриевича Савельева. Мы были знакомы многие годы, и при последней нашей встрече, которая состоялась этой зимой, он делился своими планами. До последних дней Владимир Дмитриевич активно участвовал в патриотических мероприятиях, в том числе партийных проектах. Его воспоминания навсегда будут сохранены для потомков», – отметил Игорь Ляхов.

Документальный фильм основан на реальных историях участников Великой Отечественной войны, чей жизненный путь является примером исключительного мужества и отваги.

Евгений Петрович Лычковский в 17 лет ушел в партизанский отряд и вел активную диверсионную деятельность, пуская под откос немецкие поезда. В своем повествовании Евгений Петрович уделил внимание штурмовым операциям, рассказал, как воочию видел, что такое жестокость и беспощадность врага. Победу он встретил в Восточной Пруссии.

Владимир Дмитриевич Савельев прошел подготовку десантника и добровольцем ушел на фронт. Первое боевое крещение принял под Сталинградом. В течение войны был пять раз ранен. Дошел до Берлина, но встретить там Победу не смог, помешало очередное ранение. Одно из самых сильных впечатлений на него произвело освобождение концентрационного лагеря «Майданек» и слезы бойцов при виде малолетних узников.

Война оставила неизгладимый след в судьбе каждого из фронтовиков. Их память о тех страшных событиях будет передана подрастающим поколениям.

Документальный фильм «Память говорит...» доступен для скачивания по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU