2020-06-04T13:28:17+03:00
Общество

866 человек заразились коронавирусом в Смоленске

Столица региона лидирует по числу заболевших
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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866 человек заразились коронавирусом в Смоленске. Фото: из архива администрации региона.866 человек заразились коронавирусом в Смоленске. Фото: из архива администрации региона.
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866 человек заразились коронавирусом в Смоленске, сообщает администрация региона. Столица региона лидирует по числу заболевших. За последние сутки тесты показали положительный результат еще у 58 человек.

Всего, как ранее писала «КП» в регионе 2678 заразившихся, 41 человек погиб.

866 человек заразились коронавирусом в Смоленске. Фото: скриншот с сайта администрации региона.

866 человек заразились коронавирусом в Смоленске. Фото: скриншот с сайта администрации региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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