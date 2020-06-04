4 Июнь 2020 2020-06-04T13:28:17+03:00

866 человек заразились коронавирусом в Смоленске. Фото: из архива администрации региона.

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866 человек заразились коронавирусом в Смоленске, сообщает администрация региона. Столица региона лидирует по числу заболевших. За последние сутки тесты показали положительный результат еще у 58 человек.

Всего, как ранее писала «КП» в регионе 2678 заразившихся, 41 человек погиб.

866 человек заразились коронавирусом в Смоленске. Фото: скриншот с сайта администрации региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU