2020-06-04T17:01:54+03:00
Общество

Ремонт улицы Мало-Краснофлотская идет по графику

Выполнено более половины объема работ по разборке и замене дорожного основания
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Ремонт улицы Мало-Краснофлотская​ идет по графику. Фото: администрация г. Смоленска.Ремонт улицы Мало-Краснофлотская​ идет по графику. Фото: администрация г. Смоленска.
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Ремонт улицы Мало-Краснофлотская идет по графику, сообщает городская администрация. В настоящее время выполнено более половины объема работ по разборке и замене дорожного основания, завершения работы по устройству водопровода, рабочие ремонтируют тротуары.

Напомним, всего здесь заменят около 2 км полотна - от самого начала улицы до конечной остановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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