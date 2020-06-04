4 Июнь 2020 2020-06-04T17:01:54+03:00

Выполнено более половины объема работ по разборке и замене дорожного основания

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Ремонт улицы Мало-Краснофлотская идет по графику, сообщает городская администрация. В настоящее время выполнено более половины объема работ по разборке и замене дорожного основания, завершения работы по устройству водопровода, рабочие ремонтируют тротуары.

Напомним, всего здесь заменят около 2 км полотна - от самого начала улицы до конечной остановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU