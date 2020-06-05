5 Июнь 2020 2020-06-05T07:58:41+03:00

В Смоленской области в 2020 году заменят 49 ФАПов.

Пункты появятся на смену старым, которые находятся в аварийном состоянии

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В Смоленской области в 2020 году планируют заменить 49 ФАПов в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тысяч человек. Пункты появятся на смену старым, которые находятся в аварийном состоянии. В реализации проекта участвуют 23 районные больницы.

Заместитель губернатора Полина Хомайко отметила, что первый ФАП должен быть построен уже к 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU