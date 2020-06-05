В Смоленске появится улица имени героя Отечественной войны 1812 года
В Смоленске появится улица имени героя Отечественной войны 1812 года Павла Тучкова. В честь генерал-майора русской императорской армии назовут улицу в районе поселка Пасово.
Во время Смоленского сражения П.А. Тучков командовал арьергардом русских войск. 7 августа его войска перекрыли Московскую дорогу в районе Лубино, что обеспечило возможность выхода на неё для корпусов 1-й Западной армии.
Напомним, решение о переименовании и новых названиях было принято на заседании комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей. О том, какие улицы еще будут носить имена героев можно здесь.
Ранее «КП» писала о ремонте улицы, названной в честь героя войны.
ИСТОЧНИК KP.RU