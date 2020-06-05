2020-06-05T08:07:39+03:00
Общество

В Смоленске появится улица имени героя Отечественной войны 1812 года

В честь генерал-майора русской императорской армии Павла Тучкова назовут улицу в районе поселка Пасово
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске появится улица имени героя Отечественной войны 1812 года. Фото: администрация Смоленска.В Смоленске появится улица имени героя Отечественной войны 1812 года. Фото: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске появится улица имени героя Отечественной войны 1812 года Павла Тучкова. В честь генерал-майора русской императорской армии назовут улицу в районе поселка Пасово.

Во время Смоленского сражения П.А. Тучков командовал арьергардом русских войск. 7 августа его войска перекрыли Московскую дорогу в районе Лубино, что обеспечило возможность выхода на неё для корпусов 1-й Западной армии.

Напомним, решение о переименовании и новых названиях было принято на заседании комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей. О том, какие улицы еще будут носить имена героев можно здесь.

Ранее «КП» писала о ремонте улицы, названной в честь героя войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске новый цветник появился у Главпочтамта
Под Смоленском 43 нелегалов задержали за пересечение границы
В Смоленске появится улица имени героя Отечественной войны 1812 года
В Смоленской области в 2020 году заменят 49 ФАПов
Глава Роспотребнадзора обратилась к жителям Смоленска
Ремонт улицы Мало-Краснофлотская идет по графику
866 человек заразились коронавирусом в Смоленске
В ДТП на трассе под Смоленском пострадал ребенок
Смоляне могут увидеть фильм к 75-летию Великой Победы
В Смоленске тепличной комбинат обвиняют в невыплате зарплаты
2678 случая заражения обнаружили в Смоленской области
Смоленские медики могут получить льготную ипотеку
В Смоленске начались поиски молодого парня
В Смоленске в мае родилось две двойни
Смолян обяжут носить маски и перчатки в транспорте
В школе Починка отремонтируют крышу
На улице Твардовского в Смоленске ограничат движение транспорта
Прокуратура проверит Рославльскую ЦРБ
Зарплаты в период пандемии
Смоленскую полицию призвали усилить контроль за владельцами бизнеса
В Смоленске опробуют новые тест-системы для определения коронавируса
В Смоленске ограничат движение по Крестовоздвиженскому путепроводу
Пенсионер погиб при пожаре под Рославлем
127 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области
В Смоленске показали новый дизайн-проект благоустройства двора
Смоляне пожаловались на переполненный транспорт в период самоизоляции
Стали известны итоги предварительного голосования в Смоленске
Стал известен портрет больного коронавирусом в Смоленской области
В Смоленске обсудили поэтапный выход из самоизоляции