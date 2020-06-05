5 Июнь 2020 2020-06-05T09:12:53+03:00

Под Смоленском 43 нелегалов задержали за пересечение границы. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области.

Жители других государств ехали работать и по личным обстоятельствам

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Под Смоленском задержали 43 иностранцев, въехавших на территорию региона незаконно, сообщает пресс-служба погрануправления. Жители других государств приехали как для трудоустройства, так и с частными целями.

Нелегалы были задержаны районе населенного пункта Раёвка Хиславичского района, а также под Рудней и Ершичами.

- Иностранцы оштрафованы на общую сумму более 80 000 рублей и возвращены на родину, - сообщили представители ведомства.

Ранее еще 37 человек попались на незаконном пересечении границы. Пассажиры одного из микроавтобусов получили информацию о безопасном маршруте через соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU