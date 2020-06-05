Под Смоленском 43 нелегалов задержали за пересечение границы
Под Смоленском задержали 43 иностранцев, въехавших на территорию региона незаконно, сообщает пресс-служба погрануправления. Жители других государств приехали как для трудоустройства, так и с частными целями.
Нелегалы были задержаны районе населенного пункта Раёвка Хиславичского района, а также под Рудней и Ершичами.
- Иностранцы оштрафованы на общую сумму более 80 000 рублей и возвращены на родину, - сообщили представители ведомства.
Ранее еще 37 человек попались на незаконном пересечении границы. Пассажиры одного из микроавтобусов получили информацию о безопасном маршруте через соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU