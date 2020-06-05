В Смоленске новый цветник появился у Главпочтамта
Клумбы украсили композиции из разноцветной бегонии, бархатцев, цинерарии и сальвии
В Смоленске новый цветник появился у Главпочтамта. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Смоленске новый цветник появился у Главпочтамта, сообщает городская администрация. Клумбы украсили композиции из разноцветной бегонии, бархатцев, цинерарии и сальвии.
В пресс-службе администрации отмечают, что цветы будут радовать горожан и гостей Смоленска до поздней осени.
Ранее "Комсомолка" писала, что в 2020 году в столице региона пройдет масштабная компания по озеленению. Помимо цветов в скверах и парках появятся липа, клен, ива, рябина, красный клен, каштан, барбарис.
ИСТОЧНИК KP.RU