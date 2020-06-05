5 Июнь 2020 2020-06-05T10:43:45+03:00

Стали известны новые данные по заболевшим коронавирусом в Смоленске. Фото: pixabay.com.

В регионе Covid-19 подтвержден у 2828 человек

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По данным на 5 июня, еще 150 жителей региона заболели коронавирусом. Общее число людей, которым подтвердили диагноз за все время наблюдений, выросло до 2828. Также Оперативный штаб сообщает, что 1809 человек являются активными переносчиками инфекции.

Отмечается, что за сутки с болезнью справились 38 человек. Общее число выздоровевших достигло 978. За весь период наблюдений 41 человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU