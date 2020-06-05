Смоленские полицейские задержали грузовик с 300 литрами спирта
Смоленские полицейские задержали грузовик с 300 литрами спирта, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Водителя остановили утром на улице Ново-Московской.
При проверке документов сотрудники ГИБДД обратили внимание на картонные коробки в машине. Проверка груза показала, что жидкость, как выяснилось впоследствии, являлась спиртом и перевозилась без необходимых документов. Водитель и груз задержаны.
За «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» мужчина может сесть в тюрьму на срок до трех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU