В Смоленской области завоют сирены

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:25:01+03:00

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В понедельник, 8 июня, в Смоленской области с 10.00 до 12.00 завоют сирены. Проверка систем оповещения населения будет тренировочной. Перехват телерадиоэфира запланирован на ночь - с 02.15 до 02.20 часов.

В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что населению не нужно предпринимать каких-либо действий, если они услышат оповещение. Тренировка проводится с целью проверки системы на случай ЧС.

Ранее глава регионального Роспотребнадзора обратились к населению в связи с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU