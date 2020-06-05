Смоленские котлы будут экспортировать в Белоруссию
Покупателем стал крупный производитель минеральных удобрений
Смоленские котлы будут экспортировать в Белоруссию. Фото: Инвестиционный портал Смоленской области.
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Смоленские котлы будут экспортировать в Белоруссию, сообщает региональный инвестпортал. Покупателем стал крупный производитель минеральных удобрений «Беларуськалий». Смоляне будут поставлять котлы мощностью от 10МВт и выше, энергозапчасти для них, горелочные устройства, произведенные в Дорогобуже.
Контракт был подписан в апреле и за время сотрудничества произведена отгрузка продукции на 6,8 млн рублей.
Ранее "Комсомолка" писала, что в регионе откроется производство современных тканей.
ИСТОЧНИК KP.RU