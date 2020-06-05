2020-06-05T16:50:35+03:00
Общество

Смоленские медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры

86 врачам выдали более 3,5 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры. Фото: pixabay.com.Смоленские медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры. Фото: pixabay.com.
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Смоленские медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры, сообщает официальный представитель ведомства Александр Боровиков. 86 врачам из Сафонова и Десногорска выплатили более 3,5 млн рублей.

Также районным прокурорам удалось добиться доукомплектования инфекционных отделений необходимым медицинским оборудованием. А по представлениям 14 прокуроров районов, органами местного самоуправления, управляющими организациями и пассажирскими перевозчиками ограничен доступ граждан в места массового отдыха и скопления людей, налажена работа по дезинфекции таких мест, а также мест общего пользования многоквартирных домов и общественного транспорта.

Всего выявлено более 120 нарушений законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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