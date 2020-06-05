Смоленские медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры
Смоленские медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры, сообщает официальный представитель ведомства Александр Боровиков. 86 врачам из Сафонова и Десногорска выплатили более 3,5 млн рублей.
Также районным прокурорам удалось добиться доукомплектования инфекционных отделений необходимым медицинским оборудованием. А по представлениям 14 прокуроров районов, органами местного самоуправления, управляющими организациями и пассажирскими перевозчиками ограничен доступ граждан в места массового отдыха и скопления людей, налажена работа по дезинфекции таких мест, а также мест общего пользования многоквартирных домов и общественного транспорта.
Всего выявлено более 120 нарушений законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU