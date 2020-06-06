2020-06-06T10:34:25+03:00
Происшествия

Хозяин дома пострадал при пожаре под Вязьмой

Мужчина, увидев горящую штору, в панике начал выносить ценные вещи и забыл вызвать пожарных
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Хозяин дома пострадал при пожаре под Вязьмой. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Хозяин дома пострадал при пожаре под Вязьмой. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Хозяин дома пострадал при пожаре под Вязьмой, сообщает пресс-служба МЧС по региону. ЧП произошло вечером 5 июня в деревне Туманово. Мужчина, занимаясь делами, почувствовал запах гари. Зайдя в комнату, он увидел горящую штору и в панике начал выносить ценные вещи, забыв вызвать пожарных.

Об огне в жилом доме огнеборцам сообщила проезжавшая мимо женщина.

- Дом удалось отстоять у стихии, а хозяин получил серьезные ожоги. У 70-летнего мужчины ожоги лица, спины, головы, левой кисти руки и предплечья. В настоящее время он находится в больнице, - сообщили в МЧС.

Причиной случившегося называют нарушение правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус подтвердился еще у 95 смолян
Хозяин дома пострадал при пожаре под Вязьмой
Смоленские медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры
Смоленские котлы будут экспортировать в Белоруссию
В Смоленской области завоют сирены
Смоленские полицейские задержали грузовик с 300 литрами спирта
Стали известны новые данные по заболевшим коронавирусом в Смоленске
В Смоленске новый цветник появился у Главпочтамта
Под Смоленском 43 нелегалов задержали за пересечение границы
В Смоленске появится улица имени героя Отечественной войны 1812 года
В Смоленской области в 2020 году заменят 49 ФАПов
Глава Роспотребнадзора обратилась к жителям Смоленска
Ремонт улицы Мало-Краснофлотская идет по графику
866 человек заразились коронавирусом в Смоленске
В ДТП на трассе под Смоленском пострадал ребенок
Смоляне могут увидеть фильм к 75-летию Великой Победы