6 Июнь 2020 2020-06-06T10:34:25+03:00

Хозяин дома пострадал при пожаре под Вязьмой. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Изменить размер текста: A A

Хозяин дома пострадал при пожаре под Вязьмой, сообщает пресс-служба МЧС по региону. ЧП произошло вечером 5 июня в деревне Туманово. Мужчина, занимаясь делами, почувствовал запах гари. Зайдя в комнату, он увидел горящую штору и в панике начал выносить ценные вещи, забыв вызвать пожарных.

Об огне в жилом доме огнеборцам сообщила проезжавшая мимо женщина.

- Дом удалось отстоять у стихии, а хозяин получил серьезные ожоги. У 70-летнего мужчины ожоги лица, спины, головы, левой кисти руки и предплечья. В настоящее время он находится в больнице, - сообщили в МЧС.

Причиной случившегося называют нарушение правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов.

ИСТОЧНИК KP.RU