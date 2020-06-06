Хозяин дома пострадал при пожаре под Вязьмой
Хозяин дома пострадал при пожаре под Вязьмой, сообщает пресс-служба МЧС по региону. ЧП произошло вечером 5 июня в деревне Туманово. Мужчина, занимаясь делами, почувствовал запах гари. Зайдя в комнату, он увидел горящую штору и в панике начал выносить ценные вещи, забыв вызвать пожарных.
Об огне в жилом доме огнеборцам сообщила проезжавшая мимо женщина.
- Дом удалось отстоять у стихии, а хозяин получил серьезные ожоги. У 70-летнего мужчины ожоги лица, спины, головы, левой кисти руки и предплечья. В настоящее время он находится в больнице, - сообщили в МЧС.
Причиной случившегося называют нарушение правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов.
ИСТОЧНИК KP.RU