Коронавирус подтвердился еще у 95 смолян
Коронавирус подтвердился еще у 95 смолян. Таким образом, число заразившихся выросло до 2923, сообщает данные на 6 июня Оперативный штаб. Также известно, что за сутки с вирусом справились еще 107 человек. Общее число выздоровевших - 1085.
Смертельных исходов не зарегистрировано. Активными переносчиками вируса называют 1797 человек.
Ранее Оперативный штаб сообщал, что коронавирусом заразились 32 медика Рославльской ЦРБ. Всего протестировано 177 человек персонала.
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ИСТОЧНИК KP.RU