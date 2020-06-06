2020-06-06T10:44:49+03:00
Общество

Коронавирус подтвердился еще у 95 смолян

Число заразившихся выросло до 2923
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Коронавирус подтвердился еще у 95 смолян. Фото: из архива администрации Смоленской области.Коронавирус подтвердился еще у 95 смолян. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Коронавирус подтвердился еще у 95 смолян. Таким образом, число заразившихся выросло до 2923, сообщает данные на 6 июня Оперативный штаб. Также известно, что за сутки с вирусом справились еще 107 человек. Общее число выздоровевших - 1085.

Смертельных исходов не зарегистрировано. Активными переносчиками вируса называют 1797 человек.

Ранее Оперативный штаб сообщал, что коронавирусом заразились 32 медика Рославльской ЦРБ. Всего протестировано 177 человек персонала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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