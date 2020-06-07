7 Июнь 2020 2020-06-07T09:11:20+03:00

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Смолянин выиграл в «Своей игре» на федеральном ТВ. 32-летний преподаватель обошел соперников из Нижнего Новгорода и Москвы.

Глеб Агапов — доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные науки» в Смоленском филиале Финансового университета.

На игре он показал великолепные знания в разных областях. Только в финальном раунде, по словам ведущего программы, «омрачил свою победу», дав неверный вариант ответа на вопрос. Но, тем не менее, это не сказалось на победе - преподаватель со значительным отрывом остался лидером.

Ранее смоленские артисты стали участниками программы "Поле чудес".

ИСТОЧНИК KP.RU