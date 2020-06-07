Более 3000 смолянам поставлен диагноз Covid
Столичный Оперативный штаб представил новые данные по заболеваемости коронавирусом в Смоленской области. По данным на утро 7 июня, в регионе зафиксировано 3035 заболевших. Суточный прирост составил 112 человек. Также еще один человек погиб. Таким образом, вирус не смогли побороть 42 смолянина.
Кроме того, за все время выявления заболевания с ним смогли справиться 1101 жителей региона. Активными переносчиками считаются 1892.
Ранее главный санитарный врач региона Лариса Сидоренкова отмечала, что в области были зафиксированы ряд групповых вспышек заболевания, в большинстве случаев их удалось подавить.
А руководство МУП «Автоколонна-1308» заявило, что пассажирам без средств защиты могут отказать в обслуживании.
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ИСТОЧНИК KP.RU