В Вязьме прошли съемки нового фильма о Победе в войне
Лента посвящена событиям Великой Отечественной войны
В Вязьме прошли съемки нового фильма. Фото: vk.com/vyazmaonline.
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В Вязьме прошли съемки нового фильма «Лестница», сообщают местное сообщество. Лента посвящена событиям Великой Отечественной войны
Отмечается, что кинопроектом занимается кинокомпания CineFOG (Москва). Фильм рассказывает о бойцах, ушедших на фронт из малых городов Советского Союза. В Вязьме снимали один из эпизодов фильма.
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ИСТОЧНИК KP.RU