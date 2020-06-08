В Вязьме прошли съемки нового фильма о Победе в войне

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:40:56+03:00

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В Вязьме прошли съемки нового фильма «Лестница», сообщают местное сообщество. Лента посвящена событиям Великой Отечественной войны

Отмечается, что кинопроектом занимается кинокомпания CineFOG (Москва). Фильм рассказывает о бойцах, ушедших на фронт из малых городов Советского Союза. В Вязьме снимали один из эпизодов фильма.

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ИСТОЧНИК KP.RU