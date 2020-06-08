2020-06-08T08:38:23+03:00
Происшествия

Ребенка увезла «скорая» с детской площадки в Смоленске

Мальчишка не смог самостоятельно дойти до машины, врачам пришлось нести парня на носилках
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ребенка увезла «скорая» с детской площадки в Смоленске. Фото: скриншот видео Дмитрия Мегеря ВКонтакте.Ребенка увезла «скорая» с детской площадки в Смоленске. Фото: скриншот видео Дмитрия Мегеря ВКонтакте.
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Ребенка увезла «скорая» с детской площадки в Смоленске, сообщают очевидцы ВКонтакте. Инцидент произошел днем в минувшую субботу, 7 июня, в сквере на улице Кутузова. Мальчишка не смог самостоятельно дойти до машины, врачам пришлось нести парня на носилках.

Что произошло с ребенком, не сообщается.

Также автор поста отмечает, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, но на улице многолюдно и лишь единицы надевают маски.

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Ребенка увезла «скорая» с детской площадки в Смоленске.Мальчишке стало плохо на горках.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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