Ребенка увезла «скорая» с детской площадки в Смоленске
Ребенка увезла «скорая» с детской площадки в Смоленске, сообщают очевидцы ВКонтакте. Инцидент произошел днем в минувшую субботу, 7 июня, в сквере на улице Кутузова. Мальчишка не смог самостоятельно дойти до машины, врачам пришлось нести парня на носилках.
Что произошло с ребенком, не сообщается.
Также автор поста отмечает, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, но на улице многолюдно и лишь единицы надевают маски.
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Ребенка увезла «скорая» с детской площадки в Смоленске.Мальчишке стало плохо на горках.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU