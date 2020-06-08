В Смоленске появится памятник Михаила Кутузова
Бюст полководца украсит одноименную улицу
В Смоленске появится памятник Михаила Кутузова. Фото: smolensk.er.ru.
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В Смоленске появится памятник Михаила Кутузова. Бюст полководца украсит одноименную улицу. Расположится достопримечательность в сквере «Крылатые земляки» напротив бассейна «Дельфин».
Установка памятника запланирована на 10 июня, 12-го состоится его торжественное открытие.
Ранее стало известно, что именами известных смолян назовут ряд улиц. Жителям столицы региона напомнят о Почетных гражданах города, героях Отечественной войны 1812 года, Советского Союза, архитекторе, Герое России и писателе.
ИСТОЧНИК KP.RU