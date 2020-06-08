В центре Смоленска сгорела дорогая иномарка
В центре Смоленска сгорела дорогая иномарка. ЧП произошло около трех часов ночи 8 июня на улице Черняховского.
По словам сотрудников регионального МЧС, горящий «Mercedes-Benz» увидели прохожие и вызвали пожарных.
Оперативно прибывшим огнеборцам удалось убить пламя, но все же машина получила значительные повреждения – сгорел мотор, бампера, колесо, также закопчен салон.
В ЧП никто не пострадал.
- По факту пожара проводится проверка, по результатам которой будет установлена его причина. В случае установления виновных лиц, они будут привлечены к ответственности, - сообщили в МЧС.
Ранее хозяин дома пострадал при пожаре под Вязьмой.
ИСТОЧНИК KP.RU