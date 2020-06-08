2020-06-08T09:27:41+03:00
Происшествия

В центре Смоленска сгорела дорогая иномарка

Окутанную пламенем машину увидели прохожие и вызвали пожарных
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В центре Смоленска сгорела дорогая иномарка. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.В центре Смоленска сгорела дорогая иномарка. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В центре Смоленска сгорела дорогая иномарка. ЧП произошло около трех часов ночи 8 июня на улице Черняховского.

По словам сотрудников регионального МЧС, горящий «Mercedes-Benz» увидели прохожие и вызвали пожарных.

Оперативно прибывшим огнеборцам удалось убить пламя, но все же машина получила значительные повреждения – сгорел мотор, бампера, колесо, также закопчен салон.

В ЧП никто не пострадал.

- По факту пожара проводится проверка, по результатам которой будет установлена его причина. В случае установления виновных лиц, они будут привлечены к ответственности, - сообщили в МЧС.

Ранее хозяин дома пострадал при пожаре под Вязьмой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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