2020-06-08T10:10:09+03:00
Общество

Под Смоленском работникам фирмы задолжали более полумиллиона рублей

20 человек получили зарплату после вмешательства прокуратуры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском работникам фирмы задолжали более полумиллиона рублей. Фото: pixabay.com.Под Смоленском работникам фирмы задолжали более полумиллиона рублей. Фото: pixabay.com.
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ООО «Смоленская фанера» задолжала 20 бывшим сотрудникам более почти 550 тысяч рублей, сообщает официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков. Получить свои деньги им удалось после вмешательства надзорного органа.

- В апреле текущего года в прокуратуру Холм-Жирковского района поступило коллективное обращение работников ООО «Смоленская фанера», уволенных в связи с сокращением численности и штата работников, по вопросу невыплаты работодателем начисленной заработной платы. Проведенной проверкой установлено, что на день увольнения заявителям была начислена зарплата, но не выплачена, - сообщил Александр Боровиков.

После работы с должником права работников восстановлены. Более того, сам руководитель предприятия оштрафован на две тысячи рублей.

Ранее смоленские медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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