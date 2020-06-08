Под Смоленском работникам фирмы задолжали более полумиллиона рублей
ООО «Смоленская фанера» задолжала 20 бывшим сотрудникам более почти 550 тысяч рублей, сообщает официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков. Получить свои деньги им удалось после вмешательства надзорного органа.
- В апреле текущего года в прокуратуру Холм-Жирковского района поступило коллективное обращение работников ООО «Смоленская фанера», уволенных в связи с сокращением численности и штата работников, по вопросу невыплаты работодателем начисленной заработной платы. Проведенной проверкой установлено, что на день увольнения заявителям была начислена зарплата, но не выплачена, - сообщил Александр Боровиков.
После работы с должником права работников восстановлены. Более того, сам руководитель предприятия оштрафован на две тысячи рублей.
Ранее смоленские медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU