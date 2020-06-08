В Смоленске отремонтируют 4 улицы
В Смоленске отремонтируют 4 улицы - Марины Расковой, Воробьева, Тульский и Ново-Чернушенский переулки. На дорогах будет полностью заменен асфальт. В настоящее время на улицах снято старое покрытие.
В городской администрации отмечают, что дороги приведут в порядок благодаря субсидии из областного бюджета.
- На время ремонта частично будет ограничено движение транспортных средств. О том, когда оно вступит в силу будет сообщено дополнительно, - сообщили сотрудники администрации.
Ранее «КП» писала, что о ремонте улицы Мало-Краснофлотская. Сегодня там выполнено более половины объема работ по разборке и замене дорожного основания.
ИСТОЧНИК KP.RU