2020-06-08T10:26:00+03:00
Общество

В Смоленске отремонтируют 4 улицы

Работы по замены асфальта стартовали на Марины Расковой, Воробьева, на Тульском и Ново-Чернушенском переулках
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске отремонтируют 4 улицы. Фото: их архива администрации Смоленска.В Смоленске отремонтируют 4 улицы. Фото: их архива администрации Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске отремонтируют 4 улицы - Марины Расковой, Воробьева, Тульский и Ново-Чернушенский переулки. На дорогах будет полностью заменен асфальт. В настоящее время на улицах снято старое покрытие.

В городской администрации отмечают, что дороги приведут в порядок благодаря субсидии из областного бюджета.

- На время ремонта частично будет ограничено движение транспортных средств. О том, когда оно вступит в силу будет сообщено дополнительно, - сообщили сотрудники администрации.

Ранее «КП» писала, что о ремонте улицы Мало-Краснофлотская. Сегодня там выполнено более половины объема работ по разборке и замене дорожного основания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске глава «Днепра» задержал сотрудникам зарплату
Еще один человек погиб от коронавируса в Смоленской области
В Смоленске отремонтируют 4 улицы
Под Смоленском работникам фирмы задолжали более полумиллиона рублей
В центре Смоленска сгорела дорогая иномарка
В Смоленске появится памятник Михаила Кутузова
Ребенка увезла «скорая» с детской площадки в Смоленске
В Вязьме прошли съемки нового фильма о Победе в войне
Более 3000 смолянам поставлен диагноз Covid
Смолянин выиграл в «Своей игре» на федеральном ТВ
Смолянин выиграл в «Своей игре»
Коронавирус подтвердился еще у 95 смолян
Хозяин дома пострадал при пожаре под Вязьмой
Смоленские медики получили выплаты после вмешательства прокуратуры
Смоленские котлы будут экспортировать в Белоруссию
В Смоленской области завоют сирены
Смоленские полицейские задержали грузовик с 300 литрами спирта
Стали известны новые данные по заболевшим коронавирусом в Смоленске
В Смоленске новый цветник появился у Главпочтамта
Под Смоленском 43 нелегалов задержали за пересечение границы
В Смоленске появится улица имени героя Отечественной войны 1812 года
В Смоленской области в 2020 году заменят 49 ФАПов
Глава Роспотребнадзора обратилась к жителям Смоленска
Ремонт улицы Мало-Краснофлотская идет по графику
866 человек заразились коронавирусом в Смоленске
В ДТП на трассе под Смоленском пострадал ребенок
Смоляне могут увидеть фильм к 75-летию Великой Победы