8 Июнь 2020 2020-06-08T10:26:00+03:00

Работы по замены асфальта стартовали на Марины Расковой, Воробьева, на Тульском и Ново-Чернушенском переулках

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В Смоленске отремонтируют 4 улицы - Марины Расковой, Воробьева, Тульский и Ново-Чернушенский переулки. На дорогах будет полностью заменен асфальт. В настоящее время на улицах снято старое покрытие.

В городской администрации отмечают, что дороги приведут в порядок благодаря субсидии из областного бюджета.

- На время ремонта частично будет ограничено движение транспортных средств. О том, когда оно вступит в силу будет сообщено дополнительно, - сообщили сотрудники администрации.

Ранее «КП» писала, что о ремонте улицы Мало-Краснофлотская. Сегодня там выполнено более половины объема работ по разборке и замене дорожного основания.

ИСТОЧНИК KP.RU