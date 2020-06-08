2020-06-08T10:45:25+03:00
Происшествия

Еще один человек погиб от коронавируса в Смоленской области

За сутки Covid-19 выявлен еще у 122 жителей региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще один человек погиб от коронавируса в Смоленской области. Фото: из архива издания.Еще один человек погиб от коронавируса в Смоленской области. Фото: из архива издания.
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Еще один человек погиб от коронавируса в Смоленской области, сообщает Оперативный штаб. Таким образом, число смертей выросло до 43.

Кроме того, за последние сутки Covid-19 выявлен еще у 122 жителей региона. Общее число заразившихся выросло до 3157.

В тоже время с вирусом справились 1105. Переносчиками Covid-19 называют 2009 человек.

Ранее в ряде социальных сетей жители региона отмечали низкий уровень самоизоляции в регионе. Горожане все чаще выходят на улицу, при этом маски и перчатки носят единицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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