Еще один человек погиб от коронавируса в Смоленской области
Еще один человек погиб от коронавируса в Смоленской области, сообщает Оперативный штаб. Таким образом, число смертей выросло до 43.
Кроме того, за последние сутки Covid-19 выявлен еще у 122 жителей региона. Общее число заразившихся выросло до 3157.
В тоже время с вирусом справились 1105. Переносчиками Covid-19 называют 2009 человек.
Ранее в ряде социальных сетей жители региона отмечали низкий уровень самоизоляции в регионе. Горожане все чаще выходят на улицу, при этом маски и перчатки носят единицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU