2020-06-08T11:37:47+03:00
Общество

В Смоленске глава «Днепра» задержал сотрудникам зарплату

4 работника недополучили около 230 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске глава «Днепра» задержал сотрудникам зарплату. Фото: pixabay.com.В Смоленске глава «Днепра» задержал сотрудникам зарплату. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске глава «Днепра» задержал сотрудникам зарплату, сообщает пресс-служба регионального Следкома. 4 работника недополучили около 230 тысяч рублей.

По информации сотрудников ведомства, людям не платили четыре месяца – с января по апрель 2020 года.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 20 сотрудников другого предприятия через прокуратуру выбили у работодателя полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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