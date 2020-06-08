В Смоленске глава «Днепра» задержал сотрудникам зарплату
4 работника недополучили около 230 тысяч рублей
В Смоленске глава «Днепра» задержал сотрудникам зарплату. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске глава «Днепра» задержал сотрудникам зарплату, сообщает пресс-служба регионального Следкома. 4 работника недополучили около 230 тысяч рублей.
По информации сотрудников ведомства, людям не платили четыре месяца – с января по апрель 2020 года.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 20 сотрудников другого предприятия через прокуратуру выбили у работодателя полмиллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU