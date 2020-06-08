8 Июнь 2020 2020-06-08T11:37:47+03:00

4 работника недополучили около 230 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Смоленске глава «Днепра» задержал сотрудникам зарплату, сообщает пресс-служба регионального Следкома. 4 работника недополучили около 230 тысяч рублей.

По информации сотрудников ведомства, людям не платили четыре месяца – с января по апрель 2020 года.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 20 сотрудников другого предприятия через прокуратуру выбили у работодателя полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU