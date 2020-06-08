8 Июнь 2020 2020-06-08T12:39:33+03:00

В Смоленске три улицы назовут в честь Героев Советского Союза. Фото: администрация Смоленска.

В память о земляках назовут дороги в микрорайоне между поселком Пасово и дорогой А – 132

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В Смоленске три улицы назовут в честь Героев Советского Союза - Туржанского, Лавейкина, Гуревича, сообщает городская администрация. В память о земляках, участниках Великой Отечественной войны назовут дороги в микрорайоне между поселком Пасово и дорогой А – 132.

Напомним, Борис Туржанский был летчиком-испытателем, начальником летно-испытательной станции авиационного завода. Иван Лавейкин совершил около 600 боевых вылетов. Лично сбил 24 самолёта противника. А Михаил Гуревич, находясь в боевых порядках стрелковых подразделений, огнём прямой наводкой уничтожил 4 дзота, 3 станковых пулемёта и большое количество гитлеровцев. 17 сентября 1943 года, отражая вражеские контратаки, Гуревич остался один, но продолжал вести огонь из орудия. В этом бою отважный офицер погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU