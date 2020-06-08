В школе Велижа завершили капитальный ремонт системы отопления
Заменены стояки отопления, радиаторы и трубы
В школе Велижа завершили капитальный ремонт системы отопления. Фото: администрация Смоленской области.
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В школе Велижа завершили капитальный ремонт системы отопления. Заменены стояки отопления, радиаторы и трубы. В администрации региона отмечают, что это первый серьезный ремонт системы с момента постройки учреждения – с 1977 года. На его проведение направлено порядка 2,2 млн рублей из бюджета области.
В школе учится 346 детей.
Ранее стало известно, что в Смоленской области в 2020 году заменят 49 ФАПов. Пункты появятся на смену старым, которые находятся в аварийном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU