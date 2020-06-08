8 Июнь 2020 2020-06-08T13:03:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В школе Велижа завершили капитальный ремонт системы отопления. Заменены стояки отопления, радиаторы и трубы. В администрации региона отмечают, что это первый серьезный ремонт системы с момента постройки учреждения – с 1977 года. На его проведение направлено порядка 2,2 млн рублей из бюджета области.

В школе учится 346 детей.

Ранее стало известно, что в Смоленской области в 2020 году заменят 49 ФАПов. Пункты появятся на смену старым, которые находятся в аварийном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU