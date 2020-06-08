В Смоленске предприниматель пытался обмануть налоговую на 800 тысяч
В Смоленске предприниматель пытался обмануть налоговую на 807 тысяч рублей, сообщает УМВД РФ по региону. 47-летний мужчина предоставил документ с ложными сведениями о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению, образовавшихся в результате фиктивных сделок с двумя подконтрольными организациями, реально не функционирующими.
Обнаружить нарушение удалось в ходе камеральной налоговой проверки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».
Ранее под Смоленском работникам фирмы задолжали более полумиллиона рублей. 20 человек получили зарплату после вмешательства прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU