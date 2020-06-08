2020-06-08T15:29:27+03:00
Общество

В Смоленске предприниматель пытался обмануть налоговую на 800 тысяч

47-летний мужчина предоставил документ с ложными сведениями
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске предприниматель пытался обмануть налоговую на 800 тысяч. Фото: pixabay.com.В Смоленске предприниматель пытался обмануть налоговую на 800 тысяч. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске предприниматель пытался обмануть налоговую на 807 тысяч рублей, сообщает УМВД РФ по региону. 47-летний мужчина предоставил документ с ложными сведениями о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению, образовавшихся в результате фиктивных сделок с двумя подконтрольными организациями, реально не функционирующими.

Обнаружить нарушение удалось в ходе камеральной налоговой проверки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Ранее под Смоленском работникам фирмы задолжали более полумиллиона рублей. 20 человек получили зарплату после вмешательства прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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