8 Июнь 2020 2020-06-08T16:56:39+03:00

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Карту распространения коронавируса представили в Смоленске. По данным областного Оперативного штаба, наибольший рост числа заболевших зафиксирован в столице региона: на текущий момент положительные тесты выявили Covid-19 у 1068 человек.

Что касается смолян, сумевших победить недуг, то в настоящий момент 1105. Также в Смоленской области зафиксировано 43 случая с летальным исходом.

В общей сложности на территории Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 4240 человек.

Карту распространения коронавируса представили в Смоленске. Фото: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Смоленской области.

Ранее «КП» сообщала о новом летальном исходе на территории региона. Также горожане отмечают плохое соблюдение жителями режима самоизоляции и игнорирование масок и перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU