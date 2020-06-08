Карту распространения коронавируса представили в Смоленске
Карту распространения коронавируса представили в Смоленске. По данным областного Оперативного штаба, наибольший рост числа заболевших зафиксирован в столице региона: на текущий момент положительные тесты выявили Covid-19 у 1068 человек.
Что касается смолян, сумевших победить недуг, то в настоящий момент 1105. Также в Смоленской области зафиксировано 43 случая с летальным исходом.
В общей сложности на территории Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 4240 человек.
Карту распространения коронавируса представили в Смоленске. Фото: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Смоленской области.
Ранее «КП» сообщала о новом летальном исходе на территории региона. Также горожане отмечают плохое соблюдение жителями режима самоизоляции и игнорирование масок и перчаток.
ИСТОЧНИК KP.RU