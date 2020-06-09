2020-06-09T07:01:21+03:00
Общество

В Смоленске отремонтированный сквер украсили новыми цветниками

На клумбах у церкви Петра и Павла появились бархатцы, хоста и лилейник
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске отремонтированный сквер украсили новыми цветниками. Фото: администрация Смоленска.В Смоленске отремонтированный сквер украсили новыми цветниками. Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске отремонтированный в рамках программы «Комфортная городская среда» сквер украсили новыми цветниками. На клумбах у церкви Петра и Павла появились бархатцы, хоста и лилейник.

Отметим, в этом году в городе проходит масштабная компания по озеленению. Помимо цветов в скверах и парках появятся липа, клен, ива, рябина, красный клен, каштан, барбарис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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