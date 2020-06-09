В Смоленске отремонтированный сквер украсили новыми цветниками

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:01:21+03:00

На клумбах у церкви Петра и Павла появились бархатцы, хоста и лилейник

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В Смоленске отремонтированный в рамках программы «Комфортная городская среда» сквер украсили новыми цветниками. На клумбах у церкви Петра и Павла появились бархатцы, хоста и лилейник.

Отметим, в этом году в городе проходит масштабная компания по озеленению. Помимо цветов в скверах и парках появятся липа, клен, ива, рябина, красный клен, каштан, барбарис.

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ИСТОЧНИК KP.RU