В Смоленске отремонтированный сквер украсили новыми цветниками
На клумбах у церкви Петра и Павла появились бархатцы, хоста и лилейник
В Смоленске отремонтированный сквер украсили новыми цветниками. Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске отремонтированный в рамках программы «Комфортная городская среда» сквер украсили новыми цветниками. На клумбах у церкви Петра и Павла появились бархатцы, хоста и лилейник.
Отметим, в этом году в городе проходит масштабная компания по озеленению. Помимо цветов в скверах и парках появятся липа, клен, ива, рябина, красный клен, каштан, барбарис.
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ИСТОЧНИК KP.RU