9 Июнь 2020 2020-06-09T07:12:04+03:00

Проект благоустройства двора на улице Седова показали в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» изменится территория между домами №22а и 24а

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Проект благоустройства двора между домами №22а и 24а на улице Седова показали в Смоленске. В разработке будущего облика жильца м помогали студенты Смоленского строительного колледжа, а с освещением поможет компания «СмоленскЭнергоМонтаж».

В администрации Смоленска отмечают, что вскоре здесь заасфальтируют междворовой проезд, обустроят пешеходные дорожки из брусчатки, установят скамейки и урны, благоустроят зеленые зоны, а также установят светильники.

Ранее стало известно, как будет выглядеть двор на улице Кирова. Территория объединяет четыре дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU