Проект благоустройства двора на улице Седова показали в Смоленске
Проект благоустройства двора между домами №22а и 24а на улице Седова показали в Смоленске. В разработке будущего облика жильца м помогали студенты Смоленского строительного колледжа, а с освещением поможет компания «СмоленскЭнергоМонтаж».
В администрации Смоленска отмечают, что вскоре здесь заасфальтируют междворовой проезд, обустроят пешеходные дорожки из брусчатки, установят скамейки и урны, благоустроят зеленые зоны, а также установят светильники.
Ранее стало известно, как будет выглядеть двор на улице Кирова. Территория объединяет четыре дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU