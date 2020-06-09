2020-06-09T07:12:04+03:00
Общество

Проект благоустройства двора на улице Седова показали в Смоленске

В рамках программы «Формирование современной городской среды» изменится территория между домами №22а и 24а
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Проект благоустройства двора на улице Седова показали в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.Проект благоустройства двора на улице Седова показали в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:

Проект благоустройства двора между домами №22а и 24а на улице Седова показали в Смоленске. В разработке будущего облика жильца м помогали студенты Смоленского строительного колледжа, а с освещением поможет компания «СмоленскЭнергоМонтаж».

В администрации Смоленска отмечают, что вскоре здесь заасфальтируют междворовой проезд, обустроят пешеходные дорожки из брусчатки, установят скамейки и урны, благоустроят зеленые зоны, а также установят светильники.

Ранее стало известно, как будет выглядеть двор на улице Кирова. Территория объединяет четыре дома.

Читай также:

В Смоленске отремонтированный сквер украсили новыми цветниками (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске демонтируют два незаконных ларька
Проект благоустройства двора на улице Седова показали в Смоленске
В Смоленске отремонтированный сквер украсили новыми цветниками
В Дорогобуже на переходе сбили 17-летнего подростка
Карту распространения коронавируса представили в Смоленске
В Смоленске предприниматель пытался обмануть налоговую на 800 тысяч
В школе Велижа завершили капитальный ремонт системы отопления
В Смоленске три улицы назовут в честь Героев Советского Союза
В Смоленске глава «Днепра» задержал сотрудникам зарплату
Еще один человек погиб от коронавируса в Смоленской области
В Смоленске отремонтируют 4 улицы
Под Смоленском работникам фирмы задолжали более полумиллиона рублей
В центре Смоленска сгорела дорогая иномарка
В Смоленске появится памятник Михаила Кутузова
Ребенка увезла «скорая» с детской площадки в Смоленске