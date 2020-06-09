2020-06-09T09:35:11+03:00
Общество

В Смоленске снесут два незаконных ларька

Владельцам объектов дали неделю на добровольный демонтаж
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске демонтируют два незаконных ларька. Фото: из архива администрации Смоленска.В Смоленске демонтируют два незаконных ларька. Фото: из архива администрации Смоленска.
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В Смоленске снесут два незаконных ларька на улице Кутузова. Оба они находятся в районе дома №2. Речь идет об объекте, функционирующем с вывеской «Овощи, фрукты» и конструкции площадью 4,7 кв. метра, установленной рядом.

Владельцам объектов дали неделю на добровольный снос. После 18 июня павильоны будут демонтированы сотрудниками уполномоченной на то организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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