9 Июнь 2020 2020-06-09T09:35:11+03:00

В Смоленске демонтируют два незаконных ларька. Фото: из архива администрации Смоленска.

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В Смоленске снесут два незаконных ларька на улице Кутузова. Оба они находятся в районе дома №2. Речь идет об объекте, функционирующем с вывеской «Овощи, фрукты» и конструкции площадью 4,7 кв. метра, установленной рядом.

Владельцам объектов дали неделю на добровольный снос. После 18 июня павильоны будут демонтированы сотрудниками уполномоченной на то организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU