9 Июнь 2020 2020-06-09T08:31:35+03:00

Жители региона могут проконсультироваться по поводу приобретения путевки и предъявляемым к отдыхающим требованиям

Изменить размер текста: A A

В Смоленске появился телефон «горячей линии» по детскому отдыху. До 19 июня жители региона могут проконсультироваться по поводу приобретения путевки, требованиях, которые предъявляются в этом году к отдыхающим, наличии прививок и необходимому комплекту документов и др.

Консультации проводят специалисты регионального Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.

Справки по телефону - 88001009050

Отдел защиты прав потребителей – 8 (4812) 304808

Консультационный центр ФБУЗ – 8 (4812) 646026.

Читай также:

Глава Роспотребнадзора попросила смолян носить маски и соблюдать дистанцию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU