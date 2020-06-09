2020-06-09T08:31:35+03:00
Общество

В Смоленске появился телефон «горячей линии» по детскому отдыху

Жители региона могут проконсультироваться по поводу приобретения путевки и предъявляемым к отдыхающим требованиям
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске появился телефон «горячей линии» по детскому отдыху. Фото: pixabay.com.В Смоленске появился телефон «горячей линии» по детскому отдыху. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске появился телефон «горячей линии» по детскому отдыху. До 19 июня жители региона могут проконсультироваться по поводу приобретения путевки, требованиях, которые предъявляются в этом году к отдыхающим, наличии прививок и необходимому комплекту документов и др.

Консультации проводят специалисты регионального Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.

Справки по телефону - 88001009050

Отдел защиты прав потребителей – 8 (4812) 304808

Консультационный центр ФБУЗ – 8 (4812) 646026.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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