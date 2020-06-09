В Смоленске раскрыли кражу 200 кг железнодорожных деталей
В областном центре раскрыли кражу 200 кг железнодорожных деталей, сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Смоленск. Неизвестный отогнул лист металла от стены склада, расположенного на территории базы ИЧ-4 железнодорожной станции Рославль Фаянсовской дистанции, проник внутрь и похитил детали.
Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 20-летний житель Рославля. По словам полицейских, парень официально не трудоустроен, но известно, что он подрабатывал сбором и сдачей металлолома.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU