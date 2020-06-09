9 Июнь 2020 2020-06-09T09:32:08+03:00

В Смоленске раскрыли кражу 200 кг железнодорожных деталей. Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Смоленск.

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В областном центре раскрыли кражу 200 кг железнодорожных деталей, сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Смоленск. Неизвестный отогнул лист металла от стены склада, расположенного на территории базы ИЧ-4 железнодорожной станции Рославль Фаянсовской дистанции, проник внутрь и похитил детали.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 20-летний житель Рославля. По словам полицейских, парень официально не трудоустроен, но известно, что он подрабатывал сбором и сдачей металлолома.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU