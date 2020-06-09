За сутки коронавирус выявлен еще у 143 смолян
Число заболевших в регионе продолжает стремительно расти
За сутки коронавирус выявлен еще у 143 смолян. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:
За сутки коронавирус выявлен еще у 143 смолян. Таким образом, на 9 июня, в регионе уже 3300 заболевших. Еще один человек погиб. Общее количество летальных исходов выросло до 44. А полностью выздоровели 1240.
Ранее Оперативный штаб представил карту распространения коронавируса в регионе. Наибольший рост числа заболевших по-прежнему зафиксирован в столице региона. За ним следуем Вязьма, Ярцево, Починок.
Читай также:
В регионе заработала «горячая линия» по организации детского отдыха в лагерях (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU