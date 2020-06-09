9 Июнь 2020 2020-06-09T10:47:44+03:00

За сутки коронавирус выявлен еще у 143 смолян. Фото: pixabay.com.

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За сутки коронавирус выявлен еще у 143 смолян. Таким образом, на 9 июня, в регионе уже 3300 заболевших. Еще один человек погиб. Общее количество летальных исходов выросло до 44. А полностью выздоровели 1240.

Ранее Оперативный штаб представил карту распространения коронавируса в регионе. Наибольший рост числа заболевших по-прежнему зафиксирован в столице региона. За ним следуем Вязьма, Ярцево, Починок.

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ИСТОЧНИК KP.RU