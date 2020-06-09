В Смоленске задержали женщину с запрещенным средством для похудения

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:19:31+03:00

В Смоленске задержали женщину с препаратом для похудения, в состав которого входило запрещенное для оборота в России вещество. Фото: pixabay.com.

Уроженке Казахстана грозит до 7 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей за две упаковки чудодейственного средства

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В Смоленске задержали женщину с препаратом для похудения, в состав которого входило запрещенное для оборота в России вещество. Уроженка Казахстана перевозила две упаковки средства с заманчивыми надписями «…Циклональное похудание Волшебные бобы» в личных вещах. Всего в них содержалось 120 капсул.

- Экспертиза показала, что в капсулах содержится сибутрамин, включенный в список сильнодействующих веществ, запрещенных к ввозу и обороту на территории Российской Федерации. Общая масса сильнодействующего вещества составила 33,6 г, - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Смоленской таможни Александр Котиков.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске раскрыли кражу 200 кг железнодорожных деталей. Под подозрения попал 20-летний житель Рославля (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU