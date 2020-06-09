9 Июнь 2020 2020-06-09T13:24:58+03:00

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В Смоленске открыли купальный сезон, сообщает «Комсомольская правда». С приходом тепла жители областного центра устремились на водоемы. Между тем, городские власти предупреждают, что официального старта пока не было. Водоемы могут быть открыты лишь после снятия ограничительных мер, действующих в регионе из-за коронавируса.

- После отмены режима самоизоляции в Смоленске могут быть открыты Ключевое озеро и Дубровенское, что в Красном бору, - сообщили сотрудники городской администрации. – Пруд в Соловьиной роще, Реадовке и парке 1100-летия Смоленска не безопасны. За купание в этих водоемах будут приняты меры.

ИСТОЧНИК KP.RU