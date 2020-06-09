2020-06-09T13:24:58+03:00
Общество

В Смоленске открыли купальный сезон

Правда, официального разрешения власти не давали
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смоляне открыли купальный сезон вопреки действующим ограничениям. Фото: Виктория Никольская.Смоляне открыли купальный сезон вопреки действующим ограничениям. Фото: Виктория Никольская.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленске открыли купальный сезон, сообщает «Комсомольская правда». С приходом тепла жители областного центра устремились на водоемы. Между тем, городские власти предупреждают, что официального старта пока не было. Водоемы могут быть открыты лишь после снятия ограничительных мер, действующих в регионе из-за коронавируса.

- После отмены режима самоизоляции в Смоленске могут быть открыты Ключевое озеро и Дубровенское, что в Красном бору, - сообщили сотрудники городской администрации. – Пруд в Соловьиной роще, Реадовке и парке 1100-летия Смоленска не безопасны. За купание в этих водоемах будут приняты меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске открыли купальный сезон
В Гагарине электромонтер погиб от удара током
В Смоленске задержали женщину с запрещенным средством для похудения
За сутки коронавирус выявлен еще у 143 смолян
В Смоленске раскрыли кражу 200 кг железнодорожных деталей
В Смоленске появился телефон «горячей линии» по детскому отдыху
В Смоленске снесут два незаконных ларька
В Смоленске благоустроят двор по улице Седова
В Смоленске отремонтированный сквер украсили новыми цветниками
В Дорогобуже на переходе сбили 17-летнего подростка
Карту распространения коронавируса представили в Смоленске
В Смоленске предприниматель пытался обмануть налоговую на 800 тысяч
В школе Велижа завершили капитальный ремонт системы отопления
В Смоленске три улицы назовут в честь Героев Советского Союза
В Смоленске глава «Днепра» задержал сотрудникам зарплату
Еще один человек погиб от коронавируса в Смоленской области
В Смоленске отремонтируют 4 улицы
Под Смоленском работникам фирмы задолжали более полумиллиона рублей
В центре Смоленска сгорела дорогая иномарка
В Смоленске появится памятник Михаила Кутузова
Ребенка увезла «скорая» с детской площадки в Смоленске