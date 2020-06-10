2020-06-10T06:34:20+03:00
Общество

СКР возбудил уголовное дело на смоленских чиновников

В скандале фигурируют руководители департамента по здравоохранению
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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СКР возбудил уголовное дело на смоленских чиновников. Фото: из архива администрации Смоленской области.СКР возбудил уголовное дело на смоленских чиновников. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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СКР возбудил уголовное дело на смоленских чиновников по статье халатность, сообщает пресс-служба регионального ведомства. В скандале фигурируют руководители департамента по здравоохранению.

По версии следствия, осенью прошлого года в рамках госконтракта были приняты у поставщика и оплачены передвижные медицинские комплексы общей стоимостью свыше 64 млн рублей. Однако оборудование не имело регистрационных удостоверений уполномоченного органа, соответствующих их фактической комплектации. В результате чего его было невозможно эксплуатировать.

Точный ущерб областному бюджету не сообщается. Известно лишь, что речь идет о крупном размере.

Ранее в Смоленске предприниматель пытался обмануть налоговую на 800 тысяч. 47-летний мужчина предоставил документ с ложными сведениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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