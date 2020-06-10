2020-06-10T07:03:18+03:00
Общество

В Смоленске более 400 смолян покусали клещи

В шести случаях кровопийцы были переносчиками опасных заболеваний
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске более 400 смолян покусали клещи. Фото: pixabay.com.В Смоленске более 400 смолян покусали клещи. Фото: pixabay.com.
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Более 400 смолян покусали клещи весной и летом 2020 года. В шести случаях кровопийцы были переносчиками опасных заболеваний – в пяти были обнаружены возбудители иксодового боррелиоза, в одном - анаплазмоза человека.

Отмечается, что в 146 случаях жертвами паразитов становились дети.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора отмечают, что за неделю с 28 мая по 3 июня клещей снимали с 77 человек. Активность паразитов не ослабевает, поэтому перед выездом на природу врачи просят жителей региона пользоваться средствами защиты.

- Учитывая, что 31% из числа обратившихся по поводу укусов клещей составили дети, Управление Роспотребнадзора по Смоленской области указывает на необходимость проведения своевременной акарицидной обработки, - прокомментировали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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