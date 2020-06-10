Под Смоленском пассажир напал на таксиста и похитил деньги
Под Смоленском пассажир напал на таксиста и похитил деньги, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Инцидент произошел в Рославле.
По словам таксиста, один из пассажиров отказался оплачивать поездку и стал угрожать пистолетом. Перепуганный водитель отдал всю наличку – 4 тысячи рублей – после чего пассажир скрылся.
Полицейским удалось задержать подозреваемого на одной из улиц райцентра.
- Мужчина, заметив полицейских, стал нервничать и попытался что-то выбросить в кусты. Выяснилось, что таким образом он хотел избавиться от имеющего у него пневматического пистолета, - сообщили в УМВД.
Таксист опознал обидчика. По словам задержанного, на преступление тот пошел из-за отсутствия денег.
Ранее был задержан нападавший на заправки. На украденное мужчина покупал себе еду и собирал на билет домой.
ИСТОЧНИК KP.RU