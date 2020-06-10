Число заболевших коронавирусом смолян приближается к отметке в 3500

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:41:08+03:00

В Смоленске стали известны новые данные по числу заболевших коронавирусом. Фото: pixabay.com.

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Число заразившихся коронавирусом продолжает расти. За сутки в регионе выявлено 132 новых случая. Таким образом, Covid-19 подтвержден у 3432 жителя региона.

В тоже время на 81 стало больше выздоровевших. Всего 1321 человек в регионе смогли справиться с болезнью. 44 погибли.

Ранее в Смоленске открыли купальный сезон. Правда, официального разрешения власти не давали. Смолян просят носить маски, соблюдать дистанцию и не выходить на улицу без необходимости.

Также в столице региона СКР проверяет новую информацию о невыплате надбавок медикам. Доплату за особые условия труда получили не все врачи психиатрической больницы в Гедеоновке.

ИСТОЧНИК KP.RU