Число заболевших коронавирусом смолян приближается к отметке в 3500
Число заразившихся коронавирусом продолжает расти. За сутки в регионе выявлено 132 новых случая. Таким образом, Covid-19 подтвержден у 3432 жителя региона.
В тоже время на 81 стало больше выздоровевших. Всего 1321 человек в регионе смогли справиться с болезнью. 44 погибли.
Ранее в Смоленске открыли купальный сезон. Правда, официального разрешения власти не давали. Смолян просят носить маски, соблюдать дистанцию и не выходить на улицу без необходимости.
Также в столице региона СКР проверяет новую информацию о невыплате надбавок медикам. Доплату за особые условия труда получили не все врачи психиатрической больницы в Гедеоновке.
ИСТОЧНИК KP.RU