10 Июнь 2020 2020-06-10T12:11:45+03:00

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В Смоленске ищут очевидцев смертельного ДТП. Авария произошла в День Победы, 9 мая, около 22.45 на улице Ленина в Вязьме.

Нетрезвый 33-летний водитель «Chevrolet Сruse» выехал на встречку и около 77-го дома врезался в «Ладу». Пассажир отечественной машины скончался на месте аварии. Мужчине было 26 лет.

Ранее в Смоленской области пассажир напал на таксиста и похитил деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU