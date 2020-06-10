В Смоленске СКР проверяет новую информацию о невыплате надбавок врачам

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:41:08+03:00

В Смоленске СКР проверяет новую информацию о невыплате надбавок медикам. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Доплату за особые условия труда получили не все медики психиатрической больницы в Гедеоновке

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СКР начал проверку психиатрической больницы в п. Гедеоновка. По имеющимся у следователей данным, не все врачи, задействованные в оказании помощи больным коронавирусом, получили доплату за особые условия труда.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося и по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее в Смоленске начала работать горячая линия для медиков, которые, позвонив по телефону (8-4812) 38-17-88, могут сообщить о невыплате зарплаты или доплаты за особые условия труда, с которыми им приходится сталкиваться, спасая людей с коронавирусной инфекцией.

Следователи регионального СКР держат на контроле исполнение поручения президента.

ИСТОЧНИК KP.RU