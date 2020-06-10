В Смоленске СКР проверяет новую информацию о невыплате надбавок врачам
СКР начал проверку психиатрической больницы в п. Гедеоновка. По имеющимся у следователей данным, не все врачи, задействованные в оказании помощи больным коронавирусом, получили доплату за особые условия труда.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося и по результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Ранее в Смоленске начала работать горячая линия для медиков, которые, позвонив по телефону (8-4812) 38-17-88, могут сообщить о невыплате зарплаты или доплаты за особые условия труда, с которыми им приходится сталкиваться, спасая людей с коронавирусной инфекцией.
Следователи регионального СКР держат на контроле исполнение поручения президента.
ИСТОЧНИК KP.RU